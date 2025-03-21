Минтранс планирует снизить скидку по системе «Платон» до 25%

Минтранс РФ предлагает уменьшить скидку по системе «Платон» с 49% до 25% с 1 марта 2026 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ.

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В декабре 2024 года министерство сообщило, что разработало проект постановления, который предлагает поэтапную отмену понижающего коэффициента, применяемого к тарифу системы «Платон». В пояснительной записке ведомство пояснило, что изменение позволит обеспечить в период с 2026 по 2030 год поступление 242,9 млрд рублей дополнительных доходов федерального бюджета.

В пояснительной записке отмечается, что в результате стоимость услуг грузоперевозчиков может увеличиться на 1,34 % в 2026 году.

В январе перевозчики массово стали жаловаться на сбои системы «Платон».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинтрансСистема "платон"грузоперевозки

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