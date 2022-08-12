В Госдуме решили ужесточить наказание за шум от мотоциклов и машин

Депутаты Государственной думы предлагают ужесточить наказание за шум от мотоциклов и автомашин, сообщает «Российская газета». Законопроект находится на рассмотрении Комитета по государственному строительству и законодательству.

Согласно документу, за нарушение тишины в городах владельцами автомобилей и мотоциклов при использовании прямой системы выхлопа устанавливается штраф - до 100 тысяч рублей.

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Повторное нарушение приведет к эвакуации транспортного средства на штрафную стоянку на три месяца.

Для тех, кто регулярно нарушает тишину предусматривается наказание до семи дней общественных работ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилистыМотоциклистыЗаконопроектГосдума
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