В Госдуме решили ужесточить наказание за шум от мотоциклов и машин
Депутаты Государственной думы предлагают ужесточить наказание за шум от мотоциклов и автомашин, сообщает «Российская газета». Законопроект находится на рассмотрении Комитета по государственному строительству и законодательству.
Согласно документу, за нарушение тишины в городах владельцами автомобилей и мотоциклов при использовании прямой системы выхлопа устанавливается штраф - до 100 тысяч рублей.
Повторное нарушение приведет к эвакуации транспортного средства на штрафную стоянку на три месяца.
Для тех, кто регулярно нарушает тишину предусматривается наказание до семи дней общественных работ.
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