В Госдуме решили ужесточить наказание за шум от мотоциклов и машин

Депутаты Государственной думы предлагают ужесточить наказание за шум от мотоциклов и автомашин, сообщает «Российская газета». Законопроект находится на рассмотрении Комитета по государственному строительству и законодательству.

Согласно документу, за нарушение тишины в городах владельцами автомобилей и мотоциклов при использовании прямой системы выхлопа устанавливается штраф - до 100 тысяч рублей.