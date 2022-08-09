Шнуров: Беглов хочет штрафовать за лай собак по ночам из-за слуховых глюков

Ранее глава Петербурга предложил штрафовать на сумму до 5000 рублей владельцев собак за лай по ночам или в праздники. Беглов сослался на то, что жители многоквартирных домов часто жалуются властям на соседей - владельцев животных из-за громких звуков. Шнурова это инициатива Беглова рассмешила.

«Как известно, плохому танцору выполнять свои обязанности мешают яйца, ну, а губернатору Беглову, видимо, мешают животные, которые шумят по ночам. Прежде чем принимать закон, я бы предложил ему обратиться к врачу. Слуховые галлюцинации довольно частое явление у людей пожилого возраста. Ночной лай собак, скрежет зубов крокодила, вопли кошек, всё это может быть решено медикаментозным путём, а не законодательным», - заметил музыкант.



Конфликт между Сергеем Шнуровым и Александром Бегловым начался еще зимой 2022 года из-за скопившихся гор мусора на улицах Петербурга. Шнуров обвинил Беглова в плохой работе коммунальных служб города и выпустил музыкальный клип с критикой мэра. Летом же Беглов не дал выступить "Ленинграду" на Суперкубке России по футболу. Шнуров в ответ записал еще один хлесткий клип против Беглова и заявил "Радиоточке НСН", что мэр ему мстит.

В свою очередь, политолог Павел Салин рассказывал СМИ, что Шнуров критикует губернатора Санкт-Петербурга якобы «по заказу» влиятельного бизнесмена. По сведениям прессы, за критикой в адрес Беглова может стоять бизнесмен Евгений Пригожин.

