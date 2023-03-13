«Плановых проверок не будет»: В России изменят систему контроля лифтов

Около 20% действующих в России лифтов выработали максимальный срок эксплуатации в 25 лет, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Ростехнадзора. С марта ведомство назначено уполномоченным органом по государственном контролю за содержанием лифтов и эскалаторов.

«На самом деле Ростехнадзор до сих пор еще не восстановил полностью систему учета. Сейчас у ведомства учтено около 500 тысяч лифтов, а их существенно больше. Да, более 130 тысяч лифтов, у которых выработан назначенный срок службы, по нормативам документов они подлежат либо коренной переделке или замены. Это не значит, что они в аварийном состоянии и опасны для жизни. Но закон есть закон – необходимо их менять или переделывать», - сказал Захаров.

В России будут изменены правила по эксплуатации лифтов, рассказал собеседник. Ведомства будут внепланово проверять объекты, что, по прогнозам специалистов, повысит безопасность подъемных машин.



«Мы сейчас ожидаем актуализации последней версии правил по эксплуатации лифтов, тогда контроль заработает в полном объеме. Он будет более мягкий, плановых проверок не будет – будут только внеплановые. Контроль рисков, контроль за результатами расследований аварий. По сигналам, которые будут приходить на нарушения эксплуатации лифтов или их плохого состояния. Мы надеемся, что это позволит повысить безопасность эксплуатации лифтов», - добавил он.

На сегодняшний день в условиях санкций Россия взяла курс на максимальное импортозамещение, отметил Захаров.

«В эксплуатации находятся 60-70 тысяч лифтов иностранного производства. Санкции определенным образом, конечно, повлияли – никто этого не отрицает. Все стало делать дороже и дольше. Но концепция нашего государства – максимальное импортозамещение, локализация производств, на программы капитального ремонта практически не допускаются иностранные поставщики», - заключил собеседник.



Ранее сообщалось, что в Москве появится новый цех по производству лифтов.

