«Фиктивные прокладки!»: Застройщиков обвинили в обмане с капремонтом
Олигархи строят дома, как хотят, при этом система «общего котла» превратила фонды капремонта в финансовую пирамиду, сказал в эфире НСН Константин Крохин.
Гарантии застройщиков-олигархов по капитальному ремонту домов являются фикцией, поэтому власти регионов принимают странные, на первый взгляд, решения, сказал в интервью НСН член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин.
По данным «Коммерсанта», движение «Народный жилищный инспектор» (НЖИ) попросило премьер-министра РФ Михаила Мишустина ввести для новостроек пятилетний мораторий по взносам на капремонт. Издание отмечает, что более чем в половине регионов РФ взносы за капремонт платят жители домов, в которых еще действует срок гарантий от застройщика.
«Схемы строительства сегодня таковы, что не идет никакой речи о выполнении гарантийных обязательств в течение 5-10 лет, допустим, на фасады. Как правило, фирмы-застройщики, - это прокладки, которые делаются под один проект. Через два-три года после сдачи дома эти компании забрасываются. При такой организации бизнеса гарантии застройщика – это фикция, поэтому многие регионы идут на то, что берут взносы на капремонт, потому что все проблемы, связанные с некачественным состояние зданий, все равно ложатся либо на собственников, либо на местные бюджеты. В этом смысле они идут прагматичным путем», - сказал Крохин.
По его словам, необходим жесткий контроль застройщиков-олигархов, уже наделавших в России некачественных домов.
«Также надо иметь ввиду, что сейчас многие дома, которым по 15-20 лет, уже требуют капитального ремонта из-за варварской, неправильной эксплуатации. В Москве очень много таких домов, в "нулевых" был строительный бум и сейчас все эти дома не комплексно, но по отдельным видам, таким как лифты, фасады, кровли, требуют капремонта. Это проблема качества строительства. Когда строительный надзор недостаточно жесткий и олигархи-застройщики имеют возможность строить, где хотят и как хотят, впоследствии все это выливается в проблемы эксплуатации, и у управляющей компании нет иных средств, кроме как взносы граждан. Качество строительства у нас не отличается от турецкого, где все это стало актуальным после катастрофических последствий землетрясения», - подчеркнул эксперт.
При этом Крохин отметил, что дело не в моратории, а в самой системе капремонта, которая, по сути, является «финансовой пирамидой».
«Что бы не крутили вокруг этой проблемы, тут на двух стульях невозможно усидеть. Либо вы усиливаете контроль за приемкой строительства и спокойно даете пятилетнее освобождение от взносов на капремонт, либо во время капремонта кто-то должен вместе с населением софинансировать эти платежи. Это должны быть либо застройщики, либо государство, которое допускает прием некачественных домов. Если говорить о капремонте, надо отменять саму систему общего котла, потому что общий котел – это финансовая пирамида. Нас через 5-10 лет ждет то же самое, что с пенсионными деньгами, накопительной частью, ее просто заморозят. Если собственник всегда отчужден от процесса принятия решения по капремонту, там все время будет воровство, никуда не деться, поскольку это Россия. Если почитать классику – "Ревизор", все то же самое», - заключил собеседник НСН.
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов ранее говорил НСН, что законодатели так увлеклись нововведениями, что работники сферы ЖКХ просто не понимают, как их выполнять.
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