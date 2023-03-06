«Фиктивные прокладки!»: Застройщиков обвинили в обмане с капремонтом

Гарантии застройщиков-олигархов по капитальному ремонту домов являются фикцией, поэтому власти регионов принимают странные, на первый взгляд, решения, сказал в интервью НСН член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин.

По данным «Коммерсанта», движение «Народный жилищный инспектор» (НЖИ) попросило премьер-министра РФ Михаила Мишустина ввести для новостроек пятилетний мораторий по взносам на капремонт. Издание отмечает, что более чем в половине регионов РФ взносы за капремонт платят жители домов, в которых еще действует срок гарантий от застройщика.