План Украины по захвату Крыма провалится из-за желания жителей быть с Россией
Американский обозреватель Майкл Уоррен Дэвис в публикации для издания The American Conservative объяснил, почему намерение Киева захватить Крым является бессмысленным.
«Официальный референдум 1994 года показал, что около 80% крымчан хотят единства с Россией», — отмечается в материале.
Также автор напоминает, что Киев затем лишил Крым статуса автономии.
«Эти репрессии усилили желание местных жителей воссоединиться с Россией», — цитирует текст RT.
По мнению обозревателя, аналогичная ситуация складывается в ДНР и ЛНР, большая часть населения которых также выступали за воссоединение с Россией.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что возвращение Украиной Крыма невозможно.
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