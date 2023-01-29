План Украины по захвату Крыма провалится из-за желания жителей быть с Россией

Американский обозреватель Майкл Уоррен Дэвис в публикации для издания The American Conservative объяснил, почему намерение Киева захватить Крым является бессмысленным.

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«Официальный референдум 1994 года показал, что около 80% крымчан хотят единства с Россией», — отмечается в материале.

Также автор напоминает, что Киев затем лишил Крым статуса автономии.

«Эти репрессии усилили желание местных жителей воссоединиться с Россией», — цитирует текст RT.

По мнению обозревателя, аналогичная ситуация складывается в ДНР и ЛНР, большая часть населения которых также выступали за воссоединение с Россией.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что возвращение Украиной Крыма невозможно.

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ФОТО: НСН
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