«Это невозможно»: Глава СВР Нарышкин о планах Украины по «возвращению» Крыма
17 января 202312:45
Возвращение Украиной Крыма невозможно, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
«Это невозможно», - сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о намерениях Киева «вернуть Крым».
Накануне Украина попыталась атаковать Севастополь с помощью беспилотников. Однако российские военные сбили все десять беспилотников над морем. При этом никакие объекты в городе не пострадали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru