«Это невозможно»: Глава СВР Нарышкин о планах Украины по «возвращению» Крыма

Возвращение Украиной Крыма невозможно, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Это невозможно», - сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о намерениях Киева «вернуть Крым».

«Беспилотники и оговорки»: Украина попыталась атаковать Севастополь после Днепра

Накануне Украина попыталась атаковать Севастополь с помощью беспилотников. Однако российские военные сбили все десять беспилотников над морем. При этом никакие объекты в городе не пострадали.

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Фото: ER.RU
ТЕГИ:КрымУкраинаСергей Нарышкин
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