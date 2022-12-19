«Пусть выйдет из бункера!»: В Крыму ответили на заявления Зеленского об «отвоевании»
Блэкаут волнует украинцев больше, чем ситуация в Крыму, сказала в эфире НСН депутат Госовета Алла Пономаренко.
Жители Украины сейчас не думают об «отвоевывании» Крыма, у них хватает других проблем, заявила в интервью НСН зампред Госсовета Крыма Алла Пономаренко.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что «в сознании украинцев началось отвоевывание Крыма».
«Зеленский живет в своем отдельно взятом мире и часть информации, которую он озвучивает, не соответствует реальной ситуации. Простым украинцам сейчас абсолютно не до Крыма, потому что у них практически блэкаут. У них есть вопросы личного характера, которые важнее, чем ситуация в Крыму. Зеленскому надо выйти из бункера и пообщаться с простыми украинцами», - сказала Пономаренко.
Она напомнила, что в Крыму никогда не было разделения на русских и украинцев.
«Что касается ситуации до 2014 года, Крым многонациональный, у нас живут представители 175 народностей, и здесь никогда не было разделения людей по национальному признаку, все жили в мире и дружбе. Несмотря на то, что мы были в составе Украины, Крым всегда был русской территорией. У нас русскоязычные люди, на русском языке говорили, на нем обучались дети в школах. Поэтому, когда в 2013 году началось уничтожение русского языка и насильное изучение украинского, когда начали менять историю и факты в точных науках, вплоть до того, что Земля вращается, потому что есть украинцы, случилась "Крымская весна"», - заключила собеседница НСН.
Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель говорил НСН, что Украина постоянно заявляет о намерениях забрать Крым, но такой сценарий нереализуем.
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