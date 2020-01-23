За бортом жизни. Нарколог предсказал судьбу десятилетнего алкоголика

Найденный в Саратове десятилетний мальчик регулярно уходил в запой и гулял по улицам города, пытаясь протрезветь перед возвращением домой. О госпитализации десятилетнего ребенка, найденного на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения, стало известно 23 января. Случай вызвал большой резонанс, историей заинтересовались СМИ. Знакомый мальчика рассказал журналистам, что тот напивался уже не в первый раз, а деньги на алкоголь он воровал из дома.

Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в эфире НСН рассказал о нередких случаях употребления алкоголя детьми. Он связал это в первую очередь с низким контролем и неблагополучными семьями.

«У нас достаточно много подростков и детей с таким диагнозом. Я работал в детском диспансере в Москве, к сожалению, достаточно часто появлялись там такие дети. Увы, это не какое-то единичное явление. Это не только в Саратове, это сплошь и рядом в каждом регионе. Как правило, такое происходит в семьях с неблагополучными родителями, употребляющими алкоголь, где понижен контроль, где дети предоставлены сами себе», - отметил он.