За бортом жизни. Нарколог предсказал судьбу десятилетнего алкоголика
Врач-нарколог Руслан Исаев в эфире НСН рассказал, что ребенка, столкнувшегося с алкоголем в раннем возрасте, может спасти только качественная медицинская и психологическая реабилитация.
Найденный в Саратове десятилетний мальчик регулярно уходил в запой и гулял по улицам города, пытаясь протрезветь перед возвращением домой. О госпитализации десятилетнего ребенка, найденного на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения, стало известно 23 января. Случай вызвал большой резонанс, историей заинтересовались СМИ. Знакомый мальчика рассказал журналистам, что тот напивался уже не в первый раз, а деньги на алкоголь он воровал из дома.
Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в эфире НСН рассказал о нередких случаях употребления алкоголя детьми. Он связал это в первую очередь с низким контролем и неблагополучными семьями.
«У нас достаточно много подростков и детей с таким диагнозом. Я работал в детском диспансере в Москве, к сожалению, достаточно часто появлялись там такие дети. Увы, это не какое-то единичное явление. Это не только в Саратове, это сплошь и рядом в каждом регионе. Как правило, такое происходит в семьях с неблагополучными родителями, употребляющими алкоголь, где понижен контроль, где дети предоставлены сами себе», - отметил он.
Собеседник НСН добавил, что шанс на спасение у таких детей есть, но при длительной реабилитации и наблюдении специалистов. В противном случае употребление алкоголя в детском возрасте может существенно сказаться на здоровье и продолжительности жизни человека.
«Дальнейший путь этого ребенка может быть разным. Если он сейчас попадет в хорошее учреждение, к хорошим специалистам, где будут длительные и качественные программы по его реабилитации и социализации, чтобы ему не только не давали пить, но и давали внимание, заботу и тепло, которые он не получил в семье, то его судьба может сложиться кардинально по-другому. Таких примеров масса. Ребята в возрасте от 10 до 12 лет проходили качественные программы, их потом долго, годами наблюдали, вплоть до поступления в вузы, и их судьба достаточно удачно складывалась. А если человеком не заниматься, то в 99% случаев он уйдет в зависимость, это скажется и на его здоровье, и на продолжительности жизни. В таком раннем возрасте это очень опасно», - предупредил врач.
Согласно статистике Росстата, в результате употребления алкоголя в 2018 году скончались 48 тысяч человек, что составляет 2,6% от числа умерших. Согласно последней статистики, Чукотка стала лидером среди российских регионов по количеству смертей, связанных с употреблением алкоголя. На совести «зеленого змия» - каждая девятая смерть в автономном округе. На втором месте Магаданская область, замыкает тройку - Ивановская область.
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