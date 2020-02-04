Минздрав посоветовал оставить европейскую привычку выпивать за ужином

4 февраля 202009:46

Россиянам посоветовали не перенимать европейскую традицию выпивать бокал вина за ужином. Об опасности такой привычки сообщил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, регулярное потребление вина вечером может довести граждан до алкоголизма.

В интервью радио Sputnik Брюн рассказал, что в средиземноморских странах ежедневно пьют по бокалу вина. Однако, из-за жаркого климата алкоголь выводится из крови гораздо быстрей. Поэтому европейская формула употребления алкоголя для россиян не подходит, отмечает РИА ФАН.

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Брюн подчеркнул, что нет оснований считать регулярно выпивающих вино за ужином алкоголиками, передает телеканал «360». К этой категории относятся только те, кто испытывает непреодолимую тягу к бокалу.

Специалист напомнил, что безопасной дозы алкоголя не существует.

Ранее Евгений Брюн назвал наименее опасный алкогольный напиток.


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ФОТО: pixabay.com
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