Минздрав посоветовал оставить европейскую привычку выпивать за ужином

Россиянам посоветовали не перенимать европейскую традицию выпивать бокал вина за ужином. Об опасности такой привычки сообщил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, регулярное потребление вина вечером может довести граждан до алкоголизма.

В интервью радио Sputnik Брюн рассказал, что в средиземноморских странах ежедневно пьют по бокалу вина. Однако, из-за жаркого климата алкоголь выводится из крови гораздо быстрей. Поэтому европейская формула употребления алкоголя для россиян не подходит, отмечает РИА ФАН.