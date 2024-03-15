«Пивная страна!»: Подорожание пенного на 10% не отпугнет россиян
Потребление пива в России составляет 80% объема от всего алкоголя, рассказал НСН Вадим Дробиз.
Подорожание пива не приведет к росту контрафакта и не снизит потребления напитка, поскольку каждый россиянин по-прежнему сможет себе его позволить. Об этом в интервью НСН заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Ранее «Фонтанка» сообщила, что крупнейшие российские производители пива с 1 апреля 2024 года намерены повысить отпускные цены на 8–15%. На стоимость оказывает влияние инфляция, рост на тару и упаковку, а также удорожание логистики. Кроме того, начиная с этого года в России увеличен акциз на пиво — с 25 до 26 рублей за литр. По словам Дробиза, предстоящее подорожание напитка не снизит его популярность.
«Повышение отпускной цены на 8-15% не означает, что розничные цены поднимутся на подобный диапазон. В рознице жесточайшая конкуренция между торговыми марками пива, на сегодняшний день битва идет за копейки. В среднем бутылка российского пива стоит 50 рублей, при подорожании на 10% в рознице цена составит 55 рублей. Никакого влияния на объем продаж это не окажет. Уверяю, по новой цене не будет куплено ни на одну бутылку меньше. Пиво смогут себе позволить даже те, кто живет на минимальную зарплату 19,5 тысячи рублей. Обычному человеку на вечер нужно максимум три-четыре бутылки пива, что он, на 20 рублей больше не заплатит? Заплатит. При такой разнице не стоит ожидать роста контрафакта», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, пиво составляет 80% от общего объема алкогольного рынка, при этом сегмент почти полностью представлен российскими производителями.
«Россия – исключительно пивная страна последние 20 лет. Потребление пива составляет 80% объема от всего алкоголя. И только 20% приходится на водку, коньяк, виски, вино. В год на душу населения выпивается более 50 литров пива и пивных напитков. Доля импортного пива чрезвычайно низка, менее 4% рынка, даже в лучшие для иностранных компаний времена показатель не превышал 5%. Около 96% пивной продукции в России производятся отечественными компаниями. Средняя цена литра российского и импортного пива – 160 рублей. В случае с отечественными производителями показатель составляет около 120 рублей за литр», - заключил Дробиз.
Ранее исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов в разговоре с «Радиоточкой НСН» рассказал, что в 2023 году в пивоваренной категории вывели наибольшее количество новинок на всем алкогольном рынке.
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