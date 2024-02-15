«Пытаемся сдержать цены!»: Пивовары пожаловались на подорожание сырья до 30%

«Мы находимся в постоянном контакте с интеграторами, а также с регулятором по всем вопросам, связанными с маркировкой, в частности, и по внедрению учета в сегменте кег. Как мы отмечали ранее, именно в категории «разливного» маркировка наиболее актуальна, так как именно здесь сосредоточен самый значительный объем нелегальной продукции», - рассказал он.

При этом, по его словам, участники рынка не успели подготовиться к новым условиям, потребуется больше времени на решение всех спорных вопросов.

«Сейчас нам известны ситуации, при которых часть участников пивоваренной индустрии и розницы оказались не готовы к новым требованиям. По нашему мнению, может потребоваться проведение дополнительных консультаций с экспертами со стороны оператора для того, чтобы прошло налаживание всех процессов», - добавил он.

Мамонтов отметил, что, несмотря на изменение требований и удорожание сырья в 30%, пивовары пытаются сдерживать цены.

«Однако важно учитывать, что любой новый процесс требует времени на адаптацию всех участников рынка. Мы уверены, что вскоре ситуация стабилизируется. Добавим, что пивовары продолжают прикладывать максимум усилий, чтобы сдерживать рост стоимости и продолжать предлагать продукцию по доступным для потребителей ценам. Происходит это, в частности, в условиях постоянного повышения цен на сырье и упаковку — в среднем на 30% с 2022 года, а также роста общей стоимости производства пивоваренной продукции более чем на 17%», - заключил собеседник НСН.

Минпромторг ранее поддержал введение в РФ минимальных розничных цен на разливное пиво, медовуху и сидр. При этом противники этой идеи опасаются, что нововведение заставит россиян перейти на опасный для жизни суррогат.

Введение минимальных розничных цен на слабый алкоголь поможет российским компаниям в конкуренции с западными, объяснил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, передает «Радиоточка НСН».

