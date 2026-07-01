Ректор ГУУ посоветовал абитуриентам сдавать документы лично

Выпускник должен оценить, подходит ли ему вуз, заявил в пресс-центре НСН Владимир Строев.

Поступающим стоит оценить атмосферу и инфраструктуру вуза, чтобы принять правильное решение, рассказал в пресс-центре НСН ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

В 2026 году система поступления в российские вузы претерпела заметные изменения: обновлены правила подачи документов, механизмы зачисления и распределения мест, а также усилена роль цифровых сервисов поступления. Основным сервисом подачи документов стали «Госуслуги». Строев назвал, в чем онлайн-формат уступает оффлайну.

На «Госуслугах» начался прием заявлений в вузы
«Основная работа в рамках приемной кампании начнётся ближе к концу этой недели. Пока не все результаты ЕГЭ известны, так как кто-то пересдавал. У нас большая часть поданных заявлений – через “Госуслуги”, хотя кто-то приходит лично. Я вообще всегда настаиваю, что если есть возможно прийти или приехать в вуз лично, то это лучше сделать: пройтись, посмотреть на атмосферу, территорию, решить, подходит ли это вам. А вообще за эти 10 дней 80% заявлений поступило нам через “Госуслуги”», — подчеркнул он.

Ранее проректор МИРЭА — Российского технологического университета Игорь Рогов назвал в пресс-центре НСН, кому поможет новая форма подачи документов в вузы.

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