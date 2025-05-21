Российским абитуриентам объяснили, как волонтерство помогает поступить в вуз

Баллы, получаемые сегодня школьниками за волонтерство, становятся подспорьем для будущих абитуриентов, так как вузы заинтересованы в таких людях, заявила руководитель медиаотдела благотворительной организации «Анна Помогает» Алена Зинкевич. Ее слова приводит «ФедералПресс».

Она уточнила, что вузы заинтересованы в приеме целеустремленных и активных студентов, которые способны внести вклад в жизнь университета.