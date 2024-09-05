Собчак призвала певицу Mia Boyka перестать булить детей
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призвала певицу Mia Boyka (Мария Бойко) перестать булить детей. Видеообращение она опубликовала в своём Telegram-канале.
В частности, Собчак напомнила, что исполнительница сама когда-то носила синие волосы.
«Дорогая Миа Бойко... То, что ты перестала носить синие волосы и открестилась от всех субкультур, ещё не значит, что можно булить тем более публично мальчиков и девочек, которым по возрасту это всё ещё вполне простительно», - сказала она.
Также Собчак заявила, что после смены имиджа певица стала такой же как все, и теперь выделяться на фоне хитовых артисток ей будет трудно.
Кроме того, телеведущая обратилась к детям и отметила, что они могут быть «квадроберами, анимешниками, эмо, панками и кем угодно». Главное - слушаться родителей и не нарушать законы РФ.
Ранее в Надыме Mia Boyka сначала позвала на сцену потерявшуюся девочку в маске котика, а потом раскритиковала ее за увлечение квадробингом. Родители ребёнка написали заявление в полицию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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