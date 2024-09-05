Собчак призвала певицу Mia Boyka перестать булить детей

В частности, Собчак напомнила, что исполнительница сама когда-то носила синие волосы.

«Дорогая Миа Бойко... То, что ты перестала носить синие волосы и открестилась от всех субкультур, ещё не значит, что можно булить тем более публично мальчиков и девочек, которым по возрасту это всё ещё вполне простительно», - сказала она.

Также Собчак заявила, что после смены имиджа певица стала такой же как все, и теперь выделяться на фоне хитовых артисток ей будет трудно.

Кроме того, телеведущая обратилась к детям и отметила, что они могут быть «квадроберами, анимешниками, эмо, панками и кем угодно». Главное - слушаться родителей и не нарушать законы РФ.

Ранее в Надыме Mia Boyka сначала позвала на сцену потерявшуюся девочку в маске котика, а потом раскритиковала ее за увлечение квадробингом. Родители ребёнка написали заявление в полицию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

