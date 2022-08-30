Пиар-директор «Детского мира» назвала топ-5 популярных детских игрушек

«Топ-5 игрушек – это небольшие машинки с гаражами. Это также куклы, причем как импортного производства, так и российского. Также это различные истории для поделок руками: фетровые игрушки шить, бисер. Массы для лепки пользуются большой популярностью. Мягкие игрушки – их покупали всегда: и зайчиков с мишками, и какие-то новые популярные игрушки. Здесь абсолютно традиционный набор, который не меняется на протяжении всего существования «Детского мира». Мы 75 лет продаем примерно одинаковый топ-5, просто меняются производители», - сказала Рычкова.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН отметила, что для детских садов России необходимо закупать только «традиционные» игрушки, девочки должны играть в дочки-матери, а мальчики – строить и играть с машинками.

