Пиар-директор «Детского мира» назвала топ-5 популярных детских игрушек

Многие игрушки не теряют своей популярности достаточно большое количество времени, отметила в эфире НСН Наталья Рычкова. 

Среди детей большой популярностью пользуются машинки, куклы, массы для лепки, мягкие игрушки и наборы для вышивки бисером, рассказала пиар-директор «Детского мира» Наталья Рычкова в пресс-центре НСН.

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«Топ-5 игрушек – это небольшие машинки с гаражами. Это также куклы, причем как импортного производства, так и российского. Также это различные истории для поделок руками: фетровые игрушки шить, бисер. Массы для лепки пользуются большой популярностью. Мягкие игрушки – их покупали всегда: и зайчиков с мишками, и какие-то новые популярные игрушки. Здесь абсолютно традиционный набор, который не меняется на протяжении всего существования «Детского мира». Мы 75 лет продаем примерно одинаковый топ-5, просто меняются производители», - сказала Рычкова.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН отметила, что для детских садов России необходимо закупать только «традиционные» игрушки, девочки должны играть в дочки-матери, а мальчики – строить и играть с машинками.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИгрушкиРоссия
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