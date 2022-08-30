Депутат Буцкая призвала закупать в детские сады «традиционные» игрушки

«Есть семья, а есть детский сад и ясли. Ребенка приводят и это уже то место, где, если ребенку не привили традиционных ценностей, то можно начинать с ним работать. Закупки игрушек для детских садов в обязательном порядке должны быть традиционные для мальчиков и девочек. Обязательно должно быть все для того, чтобы девочки поиграли в дочки-матери, пупсики, колясочки, кроваточки. Все должно быть для того, чтобы мальчики могли построить, поиграть с машинками. И методические разработки игр с детьми на уровне детсада должны быть направленны на традиционную семью, о которой говорится у нас в Конституции. Есть только мама, папа и традиционные семейные ценности», - сказала Буцкая.

Ранее член Гиппократовского форума Инга Юмашева в пресс-центре НСН заявила, что детские игрушки в виде радужных единорогов и монстров необходимо цензурировать в России. По ее словам, они воспитывают в детях эгоизм и эгоцентризм.

