Депутат Буцкая призвала закупать в детские сады «традиционные» игрушки
Разработки игр в детских садах также должны быть направлены на традиционную семью, о которой говорится в Конституции, отметила в эфире НСН Татьяна Буцкая.
Для детских садов России необходимо закупать только «традиционные» игрушки, девочки должны играть в дочки-матери, а мальчики – строить и играть с машинками, заявила первый заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
«Есть семья, а есть детский сад и ясли. Ребенка приводят и это уже то место, где, если ребенку не привили традиционных ценностей, то можно начинать с ним работать. Закупки игрушек для детских садов в обязательном порядке должны быть традиционные для мальчиков и девочек. Обязательно должно быть все для того, чтобы девочки поиграли в дочки-матери, пупсики, колясочки, кроваточки. Все должно быть для того, чтобы мальчики могли построить, поиграть с машинками. И методические разработки игр с детьми на уровне детсада должны быть направленны на традиционную семью, о которой говорится у нас в Конституции. Есть только мама, папа и традиционные семейные ценности», - сказала Буцкая.
Ранее член Гиппократовского форума Инга Юмашева в пресс-центре НСН заявила, что детские игрушки в виде радужных единорогов и монстров необходимо цензурировать в России. По ее словам, они воспитывают в детях эгоизм и эгоцентризм.
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