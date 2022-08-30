Единорог хуже, чем танк: Юмашева призвала цензурировать детские игрушки

«Цензура, очевидно, должна быть, потому что мы не можем отдавать этот вопрос на откуп детям. Они пока не знают, что такое добро и зло. Этим должны заниматься и родители, и государство. Здесь мы можем вспомнить, что в советские годы существовала группа специалистов, которая смотрела, какого рода мультфильмы выпускаются. В каждом мультфильме был заложен воспитательный урок: что такое добро, дружба. Были игрушки, которые выходили из этих мультфильмов, нацеленные на то, чтобы в девочке воспитывать будущую маму, а в мальчишках воспитывали качество мужества: это были танки, пожарные машины. Что сегодня мы видим? Монстры и радужные единороги. О чем это все? Мы должны не допустить, чтобы разного рода игрушки продолжали воспитывать в наших детях псевдоуспешность, эгоизм и эгоцентризм», - сказала Юмашева.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил создать комитет из психологов, педагогов и родителей для проведения сертификации игрушек на предмет безопасности для психики детей, чтобы можно было запретить продажу таких товаров, как монстр Хагги Вагги.

