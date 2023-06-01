Член ОП призвал ко Дню защиты детей дарить не деньги, а бесплатные услуги

Фракция ЛДПР предложила установить ежегодную выплату ко Дню защиты детей. Из законопроекта, составленного ЛДПР, следует, что размер такой выплаты составит 20% от прожиточного минимума, а получить ее сможет каждый ребенок до 16 лет, имеющий гражданство РФ. Павел Пожигайло назвал предложение ЛДПР пиар-акцией.



«Все это больше похоже на пиар-акцию политической партии, а не на продуманную систему поддержки детей. Мне кажется, что правильнее было бы властям не деньгами помогать, а сертификатами, как в Германии. Там стараются не давать живые деньги, они дают, например, социальное жилье, сертификаты на медицинские услуги и так далее. Вы знаете, сколько нужно средств на содержание ребенка? Школа, дополнительные кружки, репетиторы, университет. Я за то, чтобы было точное понимание размера затрат. Государство должно понимать, сколько нужно выделять на подобные инициативы. Власти вот могут выдать подобного рода сертификаты, с которыми человек приходит в соответствующее заведение и получает ту или иную услугу», - отметил собеседник НСН.