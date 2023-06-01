Член ОП призвал ко Дню защиты детей дарить не деньги, а бесплатные услуги
Павел Пожигайло в эфире НСН назвал пиар-акцией предложение ЛДПР ввести ежегодную выплату ко Дню защиты детей.
Первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло в интервью НСН заявил, что детям не надо давать «живые деньги».
Фракция ЛДПР предложила установить ежегодную выплату ко Дню защиты детей. Из законопроекта, составленного ЛДПР, следует, что размер такой выплаты составит 20% от прожиточного минимума, а получить ее сможет каждый ребенок до 16 лет, имеющий гражданство РФ. Павел Пожигайло назвал предложение ЛДПР пиар-акцией.
«Все это больше похоже на пиар-акцию политической партии, а не на продуманную систему поддержки детей. Мне кажется, что правильнее было бы властям не деньгами помогать, а сертификатами, как в Германии. Там стараются не давать живые деньги, они дают, например, социальное жилье, сертификаты на медицинские услуги и так далее. Вы знаете, сколько нужно средств на содержание ребенка? Школа, дополнительные кружки, репетиторы, университет. Я за то, чтобы было точное понимание размера затрат. Государство должно понимать, сколько нужно выделять на подобные инициативы. Власти вот могут выдать подобного рода сертификаты, с которыми человек приходит в соответствующее заведение и получает ту или иную услугу», - отметил собеседник НСН.
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов в беседе с НСН, в свою очередь, предложил членам ЛДПР посоветоваться со всеми и более тщательно проработать инициативу.
«Я привык, что если что-то обещать, то выполнять эти обещания. В день защиты детей нельзя обманывать детей ни в коем случае. Идея замечательная, никто не против, я точно за. У меня шестеро детей, я получу приличные деньги в случае принятия этой инициативы. Однако раздавать нужно то, что у тебя есть, то, чем ты распоряжаешься. Фракция ЛДПР в одиночку точно не распоряжается этим бюджетом. Она даже не спросили, где взять эти деньги. Я предлагаю им согласовать со всеми, что эти деньги будут выплачены, найти, из какого источника буду выплачены эти деньги, а потом уже обещать и делать», - отметил депутат.
Ранее Милонов призвал полностью запретить в России суррогатное материнство, передает «Радиоточка НСН».
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