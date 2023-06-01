Член ОП призвал ко Дню защиты детей дарить не деньги, а бесплатные услуги

Павел Пожигайло в эфире НСН назвал пиар-акцией предложение ЛДПР ввести ежегодную выплату ко Дню защиты детей.

Первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло в интервью НСН заявил, что детям не надо давать «живые деньги».

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Фракция ЛДПР предложила установить ежегодную выплату ко Дню защиты детей. Из законопроекта, составленного ЛДПР, следует, что размер такой выплаты составит 20% от прожиточного минимума, а получить ее сможет каждый ребенок до 16 лет, имеющий гражданство РФ. Павел Пожигайло назвал предложение ЛДПР пиар-акцией.

«Все это больше похоже на пиар-акцию политической партии, а не на продуманную систему поддержки детей. Мне кажется, что правильнее было бы властям не деньгами помогать, а сертификатами, как в Германии. Там стараются не давать живые деньги, они дают, например, социальное жилье, сертификаты на медицинские услуги и так далее. Вы знаете, сколько нужно средств на содержание ребенка? Школа, дополнительные кружки, репетиторы, университет. Я за то, чтобы было точное понимание размера затрат. Государство должно понимать, сколько нужно выделять на подобные инициативы. Власти вот могут выдать подобного рода сертификаты, с которыми человек приходит в соответствующее заведение и получает ту или иную услугу», - отметил собеседник НСН.

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Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов в беседе с НСН, в свою очередь, предложил членам ЛДПР посоветоваться со всеми и более тщательно проработать инициативу.

«Я привык, что если что-то обещать, то выполнять эти обещания. В день защиты детей нельзя обманывать детей ни в коем случае. Идея замечательная, никто не против, я точно за. У меня шестеро детей, я получу приличные деньги в случае принятия этой инициативы. Однако раздавать нужно то, что у тебя есть, то, чем ты распоряжаешься. Фракция ЛДПР в одиночку точно не распоряжается этим бюджетом. Она даже не спросили, где взять эти деньги. Я предлагаю им согласовать со всеми, что эти деньги будут выплачены, найти, из какого источника буду выплачены эти деньги, а потом уже обещать и делать», - отметил депутат.

Ранее Милонов призвал полностью запретить в России суррогатное материнство, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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