В России предложили ввести статус «дети спецоперации»

Депутаты от ЛДПР предложили установить в России статус «дети спецоперации» и ввести необходимые льготы, в ближайшее время парламентарии планируют внести соответствующий законопроект в Госдуму. Об этом заявил лидер партии, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, передает REGNUM.

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По словам политика, проект о статусе детей специальной военной операции еще дорабатывается. Инициатива позволит правительству и региональным властям исходя из нового понятия принимать нормативные акты о введении льгот и выплат по аналогии с «детьми войны».

Слуцкий назвал проект знаковым документом. Политик подчеркнул, что за последние девять лет выросло почти поколение, «чье детство прошло под разрывы снарядов и угрозы "дерусификации"».

«Сотни тысяч из них стали гражданами РФ и надеются на нашу страну», — подчеркнул политик.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СпецоперацияДетиЗаконопроектЛДПРЛеонид Слуцкий
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