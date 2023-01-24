В России предложили ввести статус «дети спецоперации»

По словам политика, проект о статусе детей специальной военной операции еще дорабатывается. Инициатива позволит правительству и региональным властям исходя из нового понятия принимать нормативные акты о введении льгот и выплат по аналогии с «детьми войны».

Слуцкий назвал проект знаковым документом. Политик подчеркнул, что за последние девять лет выросло почти поколение, «чье детство прошло под разрывы снарядов и угрозы "дерусификации"».

«Сотни тысяч из них стали гражданами РФ и надеются на нашу страну», — подчеркнул политик.

