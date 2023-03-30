В России число процедур по программам суррогатного материнства упало на 70%
Число процедур по программам суррогатного материнства в России с начала 2023 года сократилось на 70%, сообщает «Медвестник».
В российских клиниках, оказывающих подобные услуги, заявили, что на снижение спроса повлиял отъезд основной части пациентов за границу.
По мнению экспертов, падение спроса на данную услугу продолжится из-за принятого в декабре прошлого года закона, согласно которому иностранцы не смогут в России воспользоваться услугами суррогатного материнства.
Ранее, как сообщала НСН, президент РФ Владимир Путин запретил в России суррогатное материнство для иностранцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru