Украинский Минздрав получил заявку на регистрацию вакцины от коронавируса AstraZeneca
Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, сообщает ТАСС.
В Центре общественного здоровья Минздрава Украины уточнили, что заявка о государственной регистрации была подана «под обязательство для экстренного медицинского применения».
Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который разрешает ускоренную регистрацию ввезённых на Украину вакцин от коронавируса.
При этом данный документ запрещает регистрацию вакцин или других медицинских препаратов против коронавируса, которые были разработаны и/или произведены в государстве-агрессоре, сообщает RT. Согласно действующему на Украине закону, к таким странам относится, в частности, Россия.
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