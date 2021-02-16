«Вакцина для третьего мира». Вирусологи о выборе AstraZeneca на Украине

По его мнению, российские вакцины также должны использоваться на Украине.

«Безусловно. Политика политикой, жизнь - жизнью. Тем более, что вчера выступала глава Роспотребнадзора Попова и сказала, что наша вакцина эффективна против всех штаммов», - отметил вирусолог.

Заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Суслов в эфире НСН рассказал, чем отличается вакцина AstraZeneca от других.

«AstraZeneca похожа на наш «Спутник V», на однократную дозу. То есть эффективность где-то 70%. Если у нас делать однократно, то будет примерно так же. В страны третьего мира продвигают вакцину AstraZeneca, а не Pfizer, потому что Pfizer гораздо сложнее во всех отношениях. AstraZeneca менее эффективна, чем Pfizer, но по условиям транспортировки и остального похожа. Потому что конструкция такого же типа», - сказал Суслов.

По его словам, южноафриканский штамм может оказаться сложной проблемой для всех вакцин.

«Пока этого штамма нет на Украине, AstraZeneca будет действовать. Если появится штамм, который будет ускользать от нее, то работать не будет, как и в Южной Африке. Пока что южноафриканский штамм для всех вакцин, и наших, и не наших, большой вопрос. Он и аналогичные штаммы могут оказаться ускользающими от вакцинации», - признал эксперт.

Суслов подчеркнул, что для использования на Украине российских вакцин нет никаких объективных препятствий.

«Возможно и использование, и производство. Это политическое упрямство, не более того», - заключил собеседник НСН.

Верховная рада Украины приняла законопроект, который запрещает регистрацию вакцин или других медпрепаратов против коронавируса, которые были разработаны в России.

