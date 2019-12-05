Певцов пообещал больше не нападать на Познера

«А это проблема тех, кто хочет это понять. Вот сами и думайте. В каждой шутке есть доля шутки. Просто я среагировал на гадость, которая исходит от человека, имеющего довольно обширную аудиторию. Такие гадости нужно пресекать и реагировать. Кто-то должен был реагировать на эту мерзость – вот я среагировал. Мне не интересен этот человек, у меня есть дела более важные, нужные, которыми я должен заниматься. Я сделал, то что должен был сделать, забыл и иду дальше по жизни», — сказал Перцов.

Ранее свое видео Дмитрий Певцов опубликовал в своем Instagram с подписью «STOPознер!». Певцов снова осудил слова телеведущего о том, что гомосексуальны 10 процентов населения Земли, и назвал его «врагом России». Сам Владимир Познер отказался отвечать на нападки актера.