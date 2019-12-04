Певцов в образе Сталина снова призвал Познера покинуть Россию
Российский актер Дмитрий Певцов снова обратился к журналисту Владимиру Познеру с предложением уехать из России. На этот раз обращение артиста появилось в Instagram-аккаунте в образе председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина.
На опубликованном видео с подписью «STOPознер!» Певцов снова осудил слова телеведущего о том, что гомосексуальны 10 процентов населения Земли. Он сослался на данные интернет-энциклопедии «Википедия» и заявил, что эта цифра завышена.
Певцов откaзaлся признaвaть однополые связи нормой, объяснив это тем, что нормaльные отношения — те, которые ведут к продолжению родa. Он тaкже добaвил, что Познер для России — совсем чужой человек и предaтель.
Ранее НСН писала, что российский актер Дмитрий Певцов резко раскритиковал журналиста Владимира Познера, охарактеризовав его как «врага России». Слова артиста приводит «Царьград». Неудовольствие Певцова вызвала поддержка Познером представителей ЛГБТ, а также тот факт, что журналист назвал противников абортов «мракобесами».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В ПФР сообщили о повышении пенсий с 1 января 2020 года
- Россия отказалась участвовать в гонке вооружений с НАТО
- Макрон отказался стыдиться за «смерть мозга» НАТО
- Певцов в образе Сталина снова призвал Познера покинуть Россию
- РПЦ выступила против закона о домашнем насилии