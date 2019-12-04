Познер отказался отвечать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания актера Дмитрия Певцова в свой адрес. Ранее Артист осудил журналиста за его мнение и слова касательно абортов и однополых браков. О нежелании комментировать эту тему Познер сказал «Газете.ru». Журналист также заявил, что и беседовать с Певцовым на эту тему он не собирается.

Актер Дмитрий Певцов уже неоднократно резко реагировал на высказывания телеведущего. Характеристику «врага России» Владимир Познер получил после поддержки ЛГБТ сообщества и выражения, что противники абортов – это «мракобесы».

Ранее Певцов в образе Сталина опубликовал видео в своем Instagram и предложил телеведущему уехать из России.

До этого актер обвинял журналиста в том, что у него есть французское и израильское гражданства. На самом деле Владимир Познер является гражданином России, Франции и США.