СМИ: ЕС попытается помешать переговорам по евробезопасности в Абу-Даби
Дипломаты ЕС хотят воспрепятствовать обсуждению новой архитектуры безопасности Европы на переговорах России, Украины и США в Абу-Даби. Об этом пишет Financial Times.
Издание уточнило, что присутствие представителей Евросоюза может перекрыть использование Россией переговоров для пересмотра обстановки на континенте. Изначально предполагалось, что в переговорах будут участвовать только Вашингтон, Москва и Киев.
По словам трех источников, в отдельных этапах встреч примут участие советники по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также главы аппаратов председателя Еврокомиссии и генсека НАТО. Стремление Европы подключиться было вызвано заявлениями Дональда Трампа и Джареда Кушнера.
В них заметили намек на возможный пересмотр более широкой архитектуры европейской безопасности.
Недавно сообщали, что Кушнер и Уиткофф проведут встречи с европейцами до переговоров в Абу-Даби.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Полковник рассказал об изменении состава средств ударов ВСУ
- Власти Ленобласти предупредили о фейках с призывами покинуть регион
- Аналитики: Цифровые сбои не помешают зимним праздникам в России
- СМИ: ЕС попытается помешать переговорам по евробезопасности в Абу-Даби
- Эксперт предупредил об активизации мошенников с путевками в детские лагеря
- Небензя: РФ не стремится к вооруженному противостоянию с ЕС
- СМИ: Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины
- «Аромат не надо доказывать»: Где и как в России учат будущих парфюмеров
- Rolls‑Royce в подарок? Григорий Лепс рассказал, как встретит Новый год
- В Белгородской области после атак дронов погибли два человека