СМИ: ЕС попытается помешать переговорам по евробезопасности в Абу-Даби

Издание уточнило, что присутствие представителей Евросоюза может перекрыть использование Россией переговоров для пересмотра обстановки на континенте. Изначально предполагалось, что в переговорах будут участвовать только Вашингтон, Москва и Киев.



По словам трех источников, в отдельных этапах встреч примут участие советники по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также главы аппаратов председателя Еврокомиссии и генсека НАТО. Стремление Европы подключиться было вызвано заявлениями Дональда Трампа и Джареда Кушнера.



В них заметили намек на возможный пересмотр более широкой архитектуры европейской безопасности.



Недавно сообщали, что Кушнер и Уиткофф проведут встречи с европейцами до переговоров в Абу-Даби.

