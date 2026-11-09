СМИ: ЕС попытается помешать переговорам по евробезопасности в Абу-Даби

Дипломаты ЕС хотят воспрепятствовать обсуждению новой архитектуры безопасности Европы на переговорах России, Украины и США в Абу-Даби. Об этом пишет Financial Times.

Российская делегация вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине

Издание уточнило, что присутствие представителей Евросоюза может перекрыть использование Россией переговоров для пересмотра обстановки на континенте. Изначально предполагалось, что в переговорах будут участвовать только Вашингтон, Москва и Киев.

По словам трех источников, в отдельных этапах встреч примут участие советники по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также главы аппаратов председателя Еврокомиссии и генсека НАТО. Стремление Европы подключиться было вызвано заявлениями Дональда Трампа и Джареда Кушнера.

В них заметили намек на возможный пересмотр более широкой архитектуры европейской безопасности.

Недавно сообщали, что Кушнер и Уиткофф проведут встречи с европейцами до переговоров в Абу-Даби.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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