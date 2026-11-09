Аналитики: Цифровые сбои не помешают зимним праздникам в России
Массового сокращения городских мероприятий на рождественские и новогодние праздники не ожидается. Организаторы не рассматривают отказ от фестивалей как основной сценарий, но готовятся менять привычный порядок их проведения. Об этом свидетельствует анализ агентства VNV, его изучила «Газета.Ru».
Нестабильный мобильный интернет влияет на навигацию, проверку билетов, координацию персонала и информирование посетителей. Посетителям советуют учитывать несколько моментов.
Если электронная карта не загружается, найти сцену помогут печатные схемы и указатели. Расписание лучше сохранить заранее, поскольку уведомление о переносе может не прийти. А на входе может понадобиться больше времени, поэтому стоит заранее позаботиться об офлайн-версии билета.
Креативный директор и сооснователь агентства VNV Евгений Осмоловский добавил, что отменить мероприятие — не единственный способ снизить риски. По его словам, разумнее заранее определить, какие процессы могут дать сбой, и подготовить альтернативные сценарии без потери праздничной атмосферы.
Если отдельную зону закроют, недостаточно отправить сообщение в приложение. Нужны сотрудники на маршрутах, указатели и альтернативные способы оповещения. Объявления со сцены снова станут важным каналом связи. Программа станет гибче: организаторы могут корректировать время концертов и последовательность активностей, а альтернативой отдельным форматам станут камерные выступления, уличные перформансы и интерактивы, не зависящие от сети.
В оформлении может стать больше аналогового креатива — поиск символов по площадке вместо онлайн-квестов, записки на стендах, а не цифровое голосование, фотозоны с декорациями без фильтров в смартфоне.
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