Аналитики: Цифровые сбои не помешают зимним праздникам в России

Нестабильный мобильный интернет влияет на навигацию, проверку билетов, координацию персонала и информирование посетителей. Посетителям советуют учитывать несколько моментов.



Если электронная карта не загружается, найти сцену помогут печатные схемы и указатели. Расписание лучше сохранить заранее, поскольку уведомление о переносе может не прийти. А на входе может понадобиться больше времени, поэтому стоит заранее позаботиться об офлайн-версии билета.



Креативный директор и сооснователь агентства VNV Евгений Осмоловский добавил, что отменить мероприятие — не единственный способ снизить риски. По его словам, разумнее заранее определить, какие процессы могут дать сбой, и подготовить альтернативные сценарии без потери праздничной атмосферы.



Если отдельную зону закроют, недостаточно отправить сообщение в приложение. Нужны сотрудники на маршрутах, указатели и альтернативные способы оповещения. Объявления со сцены снова станут важным каналом связи. Программа станет гибче: организаторы могут корректировать время концертов и последовательность активностей, а альтернативой отдельным форматам станут камерные выступления, уличные перформансы и интерактивы, не зависящие от сети.



В оформлении может стать больше аналогового креатива — поиск символов по площадке вместо онлайн-квестов, записки на стендах, а не цифровое голосование, фотозоны с декорациями без фильтров в смартфоне.

