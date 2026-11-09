Полковник рассказал об изменении состава средств ударов ВСУ

Он рассказал, что армия Украины больше не может массово применять дальнобойные средства. Если раньше речь шла о баллистических ракетах и Storm Shadow, то теперь — только о беспилотниках, которые еще остались в запасе.



Матвийчук добавил, что на это повлияло поражение российскими военными места производства дальнобойных БПЛА в Полтавской области, а также предприятия Fire Point и центра разработки топлива для ракет в Броварах.



Эксперт добавил, что это не означает скорого наступления мира, какие-то склады еще работают. Однако, по его оценке, мощь ударов критически снижается на глазах.



На днях в Ростовской области закрыли дорогу к мосту через Миус из-за атаки ВСУ.

