Полковник рассказал об изменении состава средств ударов ВСУ
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что мощь ударов противника по территории России критически снижается.
Он рассказал, что армия Украины больше не может массово применять дальнобойные средства. Если раньше речь шла о баллистических ракетах и Storm Shadow, то теперь — только о беспилотниках, которые еще остались в запасе.
Матвийчук добавил, что на это повлияло поражение российскими военными места производства дальнобойных БПЛА в Полтавской области, а также предприятия Fire Point и центра разработки топлива для ракет в Броварах.
Эксперт добавил, что это не означает скорого наступления мира, какие-то склады еще работают. Однако, по его оценке, мощь ударов критически снижается на глазах.
На днях в Ростовской области закрыли дорогу к мосту через Миус из-за атаки ВСУ.
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