Власти Ленобласти предупредили о фейках с призывами покинуть регион
Правительство Ленинградской области сообщило о распространении двух грубых фейков. Первый связан с «постановлением» о введении ежемесячного сбора на содержание социально-бытовых помещений, второй — с обращением с призывом покинуть регион. Об этом сообщила пресс-служба местных властей.
Они подчеркнули, что постановление о сборах не готовилось и не подписывалось, а саму подделку подготовили с неверными реквизитами и абсурдными формулировками.
Обращение — дипфейк от имени руководства региона. В нем звучит призыв срочно покинуть область и вывезти детей из-за неготовности к «новой волне атак». В правительстве назвали это спланированной информатакой. Ее цель — посеять панику, страх и хаос.
Власти объяснили, что системы безопасности работают в штатном режиме, ситуация на контроле оперштаба. Жителей призвали доверять только официальным источникам.
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