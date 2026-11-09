Власти Ленобласти предупредили о фейках с призывами покинуть регион

Правительство Ленинградской области сообщило о распространении двух грубых фейков. Первый связан с «постановлением» о введении ежемесячного сбора на содержание социально-бытовых помещений, второй — с обращением с призывом покинуть регион. Об этом сообщила пресс-служба местных властей.

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Они подчеркнули, что постановление о сборах не готовилось и не подписывалось, а саму подделку подготовили с неверными реквизитами и абсурдными формулировками.

Обращение — дипфейк от имени руководства региона. В нем звучит призыв срочно покинуть область и вывезти детей из-за неготовности к «новой волне атак». В правительстве назвали это спланированной информатакой. Ее цель — посеять панику, страх и хаос.

Власти объяснили, что системы безопасности работают в штатном режиме, ситуация на контроле оперштаба. Жителей призвали доверять только официальным источникам.

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
ТЕГИ:ФейкЛенинградская Область

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