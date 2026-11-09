По его словам, российская музыкальная индустрия слишком часто копирует чужие форматы — и из‑за этого ни проекты, ни премии не могут претендовать на международный уровень.

«Если смотреть глобально на шоу‑бизнес и индустрию развлечений, особенно на ее "родину" — Америку, — то у нас, к сожалению, часто получается сплошной плагиат. Делают под лекала, причем под плохие. В 99 случаях из 100 это какая‑то дешевая копия, пародия на что‑то. И какой бы ни был продукт, если сама индустрия не развивается, не предлагает новаторства и не двигает жанры вперед, то и премия не сможет выйти на мировой уровень. Еще вопрос — в авторитете. Даже если посадить в жюри хоть Майкла Джексона, что там судить, если сам материал — дешевая копия? Я всегда скептически относился к подобным конкурсам. Например, для меня "Евровидение" — это такой конкурс фриков, где нет акцента на исполнительском и вокальном мастерстве. Это скорее цирк», — указал эксперт.

Музыкант посетовал на нехватку по-настоящему сильных артистов и конкурсов, где можно было бы раскрыть талант.

«В целом у нас мало конкурсов и конкурсантов соответствующего уровня. Бывают единичные случаи, когда кто‑то попадает в лонг‑лист, но это вообще ничего не значит. Хочется видеть движение вперед: чтобы артист не только хорошо пел, но и предлагал интересные аранжировки, новые идеи. Не знаю, как наличие статуэтки "Золотого Граммофона" может влиять на гонорары. Сейчас вообще все очень сложно», — добавил Мирошниченко.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко сказал НСН, что награды типа «Золотой Граммофон» сегодня не имеют такой значимости для артиста, как это было в советское время, так как сегодня исполнитель может построить успешную карьеру без званий и наград.

