Член жюри «Грэмми» раскрыл, чего не хватает «Золотому граммофону»
Даже во времена, когда политика пришла в «Грэмми», все мечтают завоевать статуэтку, чего не скажешь о «Граммофоне», заявил НСН Роман Мирошниченко.
Гитарист-виртуоз, член жюри премии «Грэмми» Роман Мирошниченко усомнился в беседе с НСН в том, что «Золотой Граммофон» когда-нибудь может стать аналогом главной ежегодной американской музыкальной премии «Грэмми».
Организаторы премии «Золотой Граммофон» объявили имена лауреатов 2026 года. В список вошли 34 композиции, а ряд артистов получит сразу по две награды. В этом году впервые появилась специальная номинация «Выбор артиста». Ее обладательницей стала Миа Бойка с песней «Экспонат». Победителя определили сами музыканты, голосовавшие за композиции коллег. Мирошниченко сравнил «Золотой Граммофон» с «Грэмми».
«Думаю, никогда "Золотой Граммофон" не станет аналогом "Грэмми". "Грэмми" — это респектабельная история, которая существует много лет, охватывает миллион жанров и категорий. Да, ее критикуют, говорят, что там местами начинает доминировать политика, но все мечтают завоевать "Грэмми". Не уверен, что то же самое можно сказать про "Золотой Граммофон"», — сказал собеседник НСН.
По его словам, российская музыкальная индустрия слишком часто копирует чужие форматы — и из‑за этого ни проекты, ни премии не могут претендовать на международный уровень.
«Если смотреть глобально на шоу‑бизнес и индустрию развлечений, особенно на ее "родину" — Америку, — то у нас, к сожалению, часто получается сплошной плагиат. Делают под лекала, причем под плохие. В 99 случаях из 100 это какая‑то дешевая копия, пародия на что‑то. И какой бы ни был продукт, если сама индустрия не развивается, не предлагает новаторства и не двигает жанры вперед, то и премия не сможет выйти на мировой уровень. Еще вопрос — в авторитете. Даже если посадить в жюри хоть Майкла Джексона, что там судить, если сам материал — дешевая копия? Я всегда скептически относился к подобным конкурсам. Например, для меня "Евровидение" — это такой конкурс фриков, где нет акцента на исполнительском и вокальном мастерстве. Это скорее цирк», — указал эксперт.
Музыкант посетовал на нехватку по-настоящему сильных артистов и конкурсов, где можно было бы раскрыть талант.
«В целом у нас мало конкурсов и конкурсантов соответствующего уровня. Бывают единичные случаи, когда кто‑то попадает в лонг‑лист, но это вообще ничего не значит. Хочется видеть движение вперед: чтобы артист не только хорошо пел, но и предлагал интересные аранжировки, новые идеи. Не знаю, как наличие статуэтки "Золотого Граммофона" может влиять на гонорары. Сейчас вообще все очень сложно», — добавил Мирошниченко.
Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко сказал НСН, что награды типа «Золотой Граммофон» сегодня не имеют такой значимости для артиста, как это было в советское время, так как сегодня исполнитель может построить успешную карьеру без званий и наград.
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