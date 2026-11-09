Средняя пенсия госслужащих РФ в октябре составила почти 40 тысяч
Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в октябре 2026 года составил порядка 40 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистики Соцфонда.
В материалах ведомства указывается, что средний размер пенсионного обеспечения госслужащих составил 39 730 рублей.
При этом у работающих она достигает 40 823 рублей, у неработающих — 39 600 рублей.
Ранее сообщали, что в двух регионах России средняя пенсия госслужащих превысила 60 тыс. рублей. Летом в Чукотском автономном округе средняя пенсия госслужащих достигла 67 435 рублей, в Магаданской области — 60 373 рублей.
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