Средняя пенсия госслужащих РФ в октябре составила почти 40 тысяч

Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в октябре 2026 года составил порядка 40 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистики Соцфонда.

Средняя пенсия госслужащих превысила 39,5 тыс. рублей

В материалах ведомства указывается, что средний размер пенсионного обеспечения госслужащих составил 39 730 рублей.

При этом у работающих она достигает 40 823 рублей, у неработающих — 39 600 рублей.

Ранее сообщали, что в двух регионах России средняя пенсия госслужащих превысила 60 тыс. рублей. Летом в Чукотском автономном округе средняя пенсия госслужащих достигла 67 435 рублей, в Магаданской области — 60 373 рублей.

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ФОТО: ТАСС/Манзюк Александр
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