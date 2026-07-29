«У меня лично есть наблюдение, что стали оставлять чуть больше чаевых, так как масса наличных денег выросла. Человеку удобно оставлять наличными, не заходить в разные QR-коды, что-то переводить, интернет не всегда работает сегодня. Визуально стали платить больше, но я не могу сказать, что рост составил 18%. Если их наличными дают, их посчитать невозможно, никакая аналитика тут не работает. Чаевые могут расти, но это не такая понятная статистика. Не каждый официант рассказывает о чаевых, как можно посчитать рост на 18% или нет? Нельзя», - отметил он.

Также он рассказал, что многое зависит от среднего чека и уровня самого ресторана.

«Я еще связываю это с тем, что растет средний чек в заведениях, отсюда и рост чаевых. Чаевые всегда привязаны к среднему чеку. Чаевые оставляют везде, не только в дорогих ресторанах, в кафе тоже. Чем дороже ресторан, тем стабильнее чаевые. И чем дороже ресторан, тем больше сам процент чаевых», - добавил собеседник НСН.

Зарплата официанта сегодня доходит до сотен тысяч рублей благодаря чаевым, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

