Певица Буланова в третий раз вышла замуж. Видео

Певица Татьяна Буланова сегодня в третий раз сочеталась узами брака. Торжественная церемония состоялась в Санкт-Петербурге. Информацию о событии распространила подруга Заслуженной артистки России Елена Королева в своих социальных сетях.

Ранее сама 54-летняя Буланова подтвердила, что намерена вновь выйти замуж. Она также говорила, что жених преподнёс ей в подарок новый ресторан в центре Северной столицы. По данным СМИ, третьим супругом певицы станет экс-теннисист, предприниматель Валерий Руднев. Пара вступила в отношения около трёх лет назад.