Певица Буланова в третий раз вышла замуж. Видео
Певица Татьяна Буланова сегодня в третий раз сочеталась узами брака. Торжественная церемония состоялась в Санкт-Петербурге. Информацию о событии распространила подруга Заслуженной артистки России Елена Королева в своих социальных сетях.
Ранее сама 54-летняя Буланова подтвердила, что намерена вновь выйти замуж. Она также говорила, что жених преподнёс ей в подарок новый ресторан в центре Северной столицы. По данным СМИ, третьим супругом певицы станет экс-теннисист, предприниматель Валерий Руднев. Пара вступила в отношения около трёх лет назад.
Первым мужем Татьяны Булановой был музыкант Николай Тагрин - продюсер группы «Летний сад», в которой она начинала эстрадную карьеру. У них есть общий сын. Затем артистка вышла замуж за футболиста Владислава Радимова, от которого также родила сына.
Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о том, каким образом можно сэкономить 30% средств при проведении торжества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru