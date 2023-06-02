Певица Буланова в третий раз вышла замуж. Видео

Певица Татьяна Буланова сегодня в третий раз сочеталась узами брака. Торжественная церемония состоялась в Санкт-Петербурге. Информацию о событии распространила подруга Заслуженной артистки России Елена Королева в своих социальных сетях.

Ранее сама 54-летняя Буланова подтвердила, что намерена вновь выйти замуж. Она также говорила, что жених преподнёс ей в подарок новый ресторан в центре Северной столицы. По данным СМИ, третьим супругом певицы станет экс-теннисист, предприниматель Валерий Руднев. Пара вступила в отношения около трёх лет назад.

Буланова рассказали о своем состоянии после реанимации

Первым мужем Татьяны Булановой был музыкант Николай Тагрин - продюсер группы «Летний сад», в которой она начинала эстрадную карьеру. У них есть общий сын. Затем артистка вышла замуж за футболиста Владислава Радимова, от которого также родила сына.

Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о том, каким образом можно сэкономить 30% средств при проведении торжества.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/tbulanova
ТЕГИ:Санкт-ПетербургСвадьбаПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры