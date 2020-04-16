Буланова рассказали о своем состоянии после реанимации
Российская певица Татьяна Буланова переведена из реанимационного отделения в обычную палату.
«Все хорошо, спасибо», - сказала исполнительница в интервью телеканалу «360», отметив, что врачи пока не говорят о сроках выписки.
Буланова была экстренно госпитализирована 11 апреля, СМИ сообщали, что у певицы заподозрили инсульт. Сама она позже сообщила, что обратилась к врачам из-за давления и проблем с сердцем.
Певица также сообщила, что пока не знает, чем заняться после выписки — в Санкт-Петербурге, как и в многих регионах страны, действует режим самоизоляции, передает РИА ФАН.
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