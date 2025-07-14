Умер режиссер Юрий Мороз
Актер, сценарист, продюсер и режиссер Юрий Мороз умер в ночь на 14 июля. Об этом сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в беседе с РИА Новости.
По словам собеседника агентства, кинематографист болел.
О смерти Мороза также сообщил актер Дмитрий Харатьян в беседе с телеканалом «Россия-Культура».
Юрию Морозу было 68 лет. Кинематографист родился в 1956 году в Краснодоне, в 1979-м окончил Школу-студию МХАТ в Москве и в качестве актера присоединился к труппе Московского театра имени Ленинского комсомола. В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа, его дебютным фильмом стала фантастическая лента «Подземелье ведьм». Режиссер снял и спродюсировал десятки проектов: «Черный квадрат», «Каменская», «Апостол», «Точка», «Братья Карамазовы» и другие.
Ранее в возрасте 92 лет скончался режиссер Александр Митта, напоминает RT.
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