Умер режиссер Юрий Мороз

Актер, сценарист, продюсер и режиссер Юрий Мороз умер в ночь на 14 июля. Об этом сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, кинематографист болел.

О смерти Мороза также сообщил актер Дмитрий Харатьян в беседе с телеканалом «Россия-Культура».

Юрию Морозу было 68 лет. Кинематографист родился в 1956 году в Краснодоне, в 1979-м окончил Школу-студию МХАТ в Москве и в качестве актера присоединился к труппе Московского театра имени Ленинского комсомола. В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа, его дебютным фильмом стала фантастическая лента «Подземелье ведьм». Режиссер снял и спродюсировал десятки проектов: «Черный квадрат», «Каменская», «Апостол», «Точка», «Братья Карамазовы» и другие.

Ранее в возрасте 92 лет скончался режиссер Александр Митта, напоминает RT.

