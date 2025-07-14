«Для банковского сектора 1,5 триллиона рублей – это не проблема, потому что портфель достаточно большой, а доля просроченной задолженности растет как раз из-за сокращения выдачи кредитов. Хорошие кредиты амортизируются быстрее, чем в портфель попадают новые. Общий портфель составляет сейчас 37 триллионов. Выдач меньше, чем в прошлом году. Высокие ставки отпугивают граждан от кредитов, они переходят к сберегательной модели потребления. Банки в этой ситуации ужесточают подход к оценке риска, это видно по снижению доли одобренных заявок. Это показатель падает уже на протяжении года, сейчас меньше 20% заявок одобряется», - рассказал он.

По его словам, заемщикам с показателем долговой нагрузки более 50% практически невозможно получить кредит.

«Кредитную активность сокращают заемщики хорошего кредитного качества, которые более финансово грамотны, ориентированы на разумное потребление. Они сегодня формируют вклады. На кредитном рынке остаются заемщики, у которых острая потребность, это среднее и низшее кредитное качество. Поэтому банки и снижают уровень одобрения. Заемщикам с показателем долговой нагрузки более 50% практически невозможно получить кредит. Это значит, что заемщик тратит на обслуживание своих кредитов более половины ежемесячных доходов», - добавил собеседник НСН.

Закредитованность населения в России достигла 34,6 триллиона рублей, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

