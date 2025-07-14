Блогера Subo объявили в розыск за неуплату налогов

Блогера Subo (Субхана Мамедова) заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 50 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области.

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело в отношении блогера Субхана Мамедова, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем», - отметили в ведомстве.

Аналогичные обвинения предъявили брату и отцу Мамедова. Блогера объявили в розыск, его близким избрана мера пресечения.

Ранее бизнес-коуча Инну Тлиашинову обвинили в неуплате налогов, объявили в межгосударственный розыск и заочно арестовали на два месяца, напоминает RT.

