На западе Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировали в районе островов Танимбар в провинции Малуку на западе Индонезии. Об этом заявили в Геологической службе США.

Сейсмособытие произошло в 12.49 (08.49 мск).

«Эпицентр находился на глубине 66 км, примерно в 177 км к западу от города Туал в... провинции Малуку», - указано в сообщении.

Информации о разрушениях или жертвах не приводится.

В свою очередь, Тихоокеанский центр предупреждения цунами заявил, что угроза природного явления в связи с подземными толчками не объявлялась.

Ранее у берегов Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6, напоминает RT.

