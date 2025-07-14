На западе Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7
Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировали в районе островов Танимбар в провинции Малуку на западе Индонезии. Об этом заявили в Геологической службе США.
Сейсмособытие произошло в 12.49 (08.49 мск).
«Эпицентр находился на глубине 66 км, примерно в 177 км к западу от города Туал в... провинции Малуку», - указано в сообщении.
Информации о разрушениях или жертвах не приводится.
В свою очередь, Тихоокеанский центр предупреждения цунами заявил, что угроза природного явления в связи с подземными толчками не объявлялась.
Ранее у берегов Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru