Герасимов проверил выполнение задач группировкой войск «Центр»
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр», действующую на красноармейском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.
Генерал проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии группировки, заслушал доклады командиров соединений, командующего и других должностных лиц об обстановке и действиях военных.
«В завершение своей работы начальник Генерального штаба отметил успехи общевойсковой армии в освобождении Донецкой Народной Республики, подвел промежуточные итоги с командованием группировки... и поставил задачи на дальнейшие действия», - подчеркнули в Минобороны.
В июне Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач бойцами «Центра» на Красноармейском направлении, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru