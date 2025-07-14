Герасимов проверил выполнение задач группировкой войск «Центр»

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр», действующую на красноармейском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

Генерал проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии группировки, заслушал доклады командиров соединений, командующего и других должностных лиц об обстановке и действиях военных.

«В завершение своей работы начальник Генерального штаба отметил успехи общевойсковой армии в освобождении Донецкой Народной Республики, подвел промежуточные итоги с командованием группировки... и поставил задачи на дальнейшие действия», - подчеркнули в Минобороны.

В июне Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач бойцами «Центра» на Красноармейском направлении, напоминает RT.

