Певец Шарлот извинился перед Путиным и патриархом Кириллом
Певец Эдуард Шарлот во время заседания в Самарском областном суде извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за видеоролик, на котором он разорвал изображение с главой государства, сообщает РИА Новости.
Он назвал Путина «человеком с большой буквы», а «рисунок» с его изображением, по словам Шарлота, разорвал, «не понимая зачем, не таив никакой злобы» или «очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе».
Артист также попросил прощения у патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ветеранов Великой Отечественной войны и перед всеми россиянами.
Кроме того, Шарлот объяснил, что сжег паспорт РФ будучи «одурманенным проамериканской пропагандой».
В среду, 10 января, Самарский областной суд отклонил апелляцию защиты артиста на арест. По данным следствия, артист разместил в соцсети видеоролики, из-за которых против него было возбуждено три уголовных дела. Исполнителя обвинили в том числе в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и повреждении документов.
Песня Шарлота «Щека за щеку» набрала более 14 миллионов просмотров на YouTube. Сейчас в СИЗО он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru