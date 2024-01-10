Певец Шарлот извинился перед Путиным и патриархом Кириллом

Артист также попросил прощения у патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ветеранов Великой Отечественной войны и перед всеми россиянами.

Кроме того, Шарлот объяснил, что сжег паспорт РФ будучи «одурманенным проамериканской пропагандой».

В среду, 10 января, Самарский областной суд отклонил апелляцию защиты артиста на арест. По данным следствия, артист разместил в соцсети видеоролики, из-за которых против него было возбуждено три уголовных дела. Исполнителя обвинили в том числе в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и повреждении документов.

Песня Шарлота «Щека за щеку» набрала более 14 миллионов просмотров на YouTube. Сейчас в СИЗО он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать».



