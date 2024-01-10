Певец Шарлот извинился перед Путиным и патриархом Кириллом

Певец Эдуард Шарлот во время заседания в Самарском областном суде извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за видеоролик, на котором он разорвал изображение с главой государства, сообщает РИА Новости.

Он назвал Путина «человеком с большой буквы», а «рисунок» с его изображением, по словам Шарлота, разорвал, «не понимая зачем, не таив никакой злобы» или «очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе».

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Артист также попросил прощения у патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ветеранов Великой Отечественной войны и перед всеми россиянами.

Кроме того, Шарлот объяснил, что сжег паспорт РФ будучи «одурманенным проамериканской пропагандой».

В среду, 10 января, Самарский областной суд отклонил апелляцию защиты артиста на арест. По данным следствия, артист разместил в соцсети видеоролики, из-за которых против него было возбуждено три уголовных дела. Исполнителя обвинили в том числе в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и повреждении документов.

Песня Шарлота «Щека за щеку» набрала более 14 миллионов просмотров на YouTube. Сейчас в СИЗО он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать».


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ФОТО: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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