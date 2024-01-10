Суд в Самаре оставил в СИЗО певца Шарлота

Самарский областной суд оставил в СИЗО певца Эдуарда Шарлота. Об этом рассказал адвокат музыканта Алексей Лапузин в беседе с RT.

Певец Шарлот написал покаянное письмо Патриарху Кириллу

Как отметил защитник, артист надеялся на изменение меры пресечения. Однако суд отказался выпускать Шарлота под домашний арест.

Кроме того, Лапузин подтвердил, что певец написал Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо с извинениями. По данным СМИ, в послании Шарлот признал свою вину, выразив раскаяние, а также рассказал о своей работе над патриотическими произведениями, пишет «Свободная пресса».

Ранее суд в Самаре арестовал Шарлота до 24 января по статьям о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и повреждении документов.

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ФОТО: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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