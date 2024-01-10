Суд в Самаре оставил в СИЗО певца Шарлота
Самарский областной суд оставил в СИЗО певца Эдуарда Шарлота. Об этом рассказал адвокат музыканта Алексей Лапузин в беседе с RT.
Как отметил защитник, артист надеялся на изменение меры пресечения. Однако суд отказался выпускать Шарлота под домашний арест.
Кроме того, Лапузин подтвердил, что певец написал Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо с извинениями. По данным СМИ, в послании Шарлот признал свою вину, выразив раскаяние, а также рассказал о своей работе над патриотическими произведениями, пишет «Свободная пресса».
Ранее суд в Самаре арестовал Шарлота до 24 января по статьям о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и повреждении документов.
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