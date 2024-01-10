Суд в Самаре оставил в СИЗО певца Шарлота

Как отметил защитник, артист надеялся на изменение меры пресечения. Однако суд отказался выпускать Шарлота под домашний арест.

Кроме того, Лапузин подтвердил, что певец написал Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо с извинениями. По данным СМИ, в послании Шарлот признал свою вину, выразив раскаяние, а также рассказал о своей работе над патриотическими произведениями, пишет «Свободная пресса».

Ранее суд в Самаре арестовал Шарлота до 24 января по статьям о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и повреждении документов.

