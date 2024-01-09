Певец Шарлот написал покаянное письмо Патриарху Кириллу

Он отправил письмо главе РПЦ, в котором попросил прощения. Скандальный рэпер готов искупить вину, но для этого ему нужно выйти на волю. Сейчас в СИЗО он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать».

Ранее Кировский районный суд Самары арестовал Шарлота до 24 января. По данным следствия, артист разместил в соцсети видеоролики, из-за которых против него было возбуждено три уголовных дела. Исполнителя обвинили в том числе в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и повреждении документов.



Ранее Telegram-канал SHOT утверждал, что Шарлот через силовиков извинился перед певцом Ярославом Дроновым (псевдоним SHAMAN) и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, пообещав сделать это лично после освобождения из-под ареста.

