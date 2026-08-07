Бутман к своему юбилею готовит новую премьеру с Шаманом
Народный артист России Игорь Бутман готовит новую совместную премьеру с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым (Шаман). Об этом джазмен рассказал в интервью РИА Новости, уточнив, что музыканты представят композицию на сцене Кремлевского дворца 27 октября в честь 65-летнего юбилея маэстро.
По словам саксофониста, творческие союзы возникают абсолютно естественно. Артисты быстро нашли общие темы для общения и даже обнаружили взаимную страсть к игре на барабанах. Именно после этого общения родилась идея записать еще одну совместную работу, которую зрители услышат в новом оркестровом звучании.
Первым опытом сотрудничества музыкантов стал трек «Я красиво живу», который появился совершенно спонтанно. Бутман вспомнил, что идею добавить партию саксофона в песню Шамана предложил Александр Качан — постоянный гость на выступлениях Московского джазового оркестра.
Премьера этой композиции состоялась в ноябре прошлого года. Шаман выбрал именно эту совместную работу, чтобы открыть свой концерт в стенах Кремля, который прошел 22 ноября и был приурочен ко дню рождения исполнителя.
Ранее Шаман сжег в печи свои знаменитые кожаные штаны, заявив, что решение принято накануне празднования 35-летия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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