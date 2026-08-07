Бутман к своему юбилею готовит новую премьеру с Шаманом

Народный артист России Игорь Бутман готовит новую совместную премьеру с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым (Шаман). Об этом джазмен рассказал в интервью РИА Новости, уточнив, что музыканты представят композицию на сцене Кремлевского дворца 27 октября в честь 65-летнего юбилея маэстро.

По словам саксофониста, творческие союзы возникают абсолютно естественно. Артисты быстро нашли общие темы для общения и даже обнаружили взаимную страсть к игре на барабанах. Именно после этого общения родилась идея записать еще одну совместную работу, которую зрители услышат в новом оркестровом звучании.