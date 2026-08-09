Шаман: Ограждения на концерте в Абакане рухнули из-за напора эмоций

В беседе с РИА Новости музыкант рассказал, что он начал шоу на осветительной мачте стадиона, а затем спустился вплотную к танцполу. Во время исполнения композиции «Братья-славяне» артист активно обменивался рукопожатиями со зрителями, а эмоциональный накал был настолько высок, что защитные конструкции не выдержали напора толпы и рухнули. Дронов с юмором отметил, что, к счастью, никто из людей не пострадал, а «травмы» получили лишь сами ограждения.

Артист также добавил, что его встреча с жителями столицы Хакасии не ограничилась только самим концертом. После окончания шоу его дожидались сотни поклонников, с которыми он продолжил общаться и петь, поблагодарив Абакан за искренний и незабываемый прием.

Ранее Шаман отказался менять свой англоязычный псевдоним и выступать под именем Ярослав Дронов, сообщает НСН.