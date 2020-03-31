Петр Кучеренко рассказал о своих планах на посту замминистра образования

Кучеренко также отметил, что сложившуюся ситуацию с распространением коронавируса в стране можно рассматривать и с положительной точки зрения для возможностей образования.

«Карантинная ситуация имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Потому что впервые мы имеем возможность воспользоваться теми достижениями технического прогресса, которые не используем в повседневной жизни. Знаю, что сейчас многие ведущие вузы наладили блестящую дистанционную учебу. И ведь действительно, интернет-лекции опытных профессоров никак не хуже чтения в аудитории, а, может быть, и лучше. Поэтому помимо новых вызовов, тяжелая ситуация – это всегда определенный старт для чего-то нового. Надеюсь, что помимо тех сложностей, которые сегодня испытывают россияне, находясь на самоизоляции, они потратят свое время на самообразование и расширение кругозора, особенно этим воспользуются студенты», – отмечает замминистра.

С апреля 2014 года Петр Кучеренко руководил аппаратом Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. В период с 2012 по 2014 являлся руководителем аппарата Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. А до работы в аппарате СФ был доцентом кафедры конституционного и муниципального права Российского университета дружбы народов.

Доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович в беседе с НСН рассказала, как родители могут помочь детям справиться с вынужденным пребыванием в карантине.

