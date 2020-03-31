Петр Кучеренко рассказал о своих планах на посту замминистра образования
Новый заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко в эфире НСН увидел плюсы в дистанционном обучении из-за коронавируса.
Петр Кучеренко, муж Дианы Гурцкой, назначен на пост заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации. Как стало известно НСН, соответствующий указ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным (имеется в распоряжении редакции).
Новый заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко в эфире НСН поблагодарил председателя правительства за оказанное доверие, а также обозначил ближайшие планы в работе.
«Конечно, как и у всех, в приоритете стоят национальные проекты, нормализация законодательных норм в сфере образования, решение проблем студенчества и дистанционного образования. Все остальное покажет время, покажет текущая повестка. Такое приглашение в состав управленческой структуры рассматриваю как высокую степень доверия», – говорит он.
Кучеренко также отметил, что сложившуюся ситуацию с распространением коронавируса в стране можно рассматривать и с положительной точки зрения для возможностей образования.
«Карантинная ситуация имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Потому что впервые мы имеем возможность воспользоваться теми достижениями технического прогресса, которые не используем в повседневной жизни. Знаю, что сейчас многие ведущие вузы наладили блестящую дистанционную учебу. И ведь действительно, интернет-лекции опытных профессоров никак не хуже чтения в аудитории, а, может быть, и лучше. Поэтому помимо новых вызовов, тяжелая ситуация – это всегда определенный старт для чего-то нового. Надеюсь, что помимо тех сложностей, которые сегодня испытывают россияне, находясь на самоизоляции, они потратят свое время на самообразование и расширение кругозора, особенно этим воспользуются студенты», – отмечает замминистра.
С апреля 2014 года Петр Кучеренко руководил аппаратом Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. В период с 2012 по 2014 являлся руководителем аппарата Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. А до работы в аппарате СФ был доцентом кафедры конституционного и муниципального права Российского университета дружбы народов.
Доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович в беседе с НСН рассказала, как родители могут помочь детям справиться с вынужденным пребыванием в карантине.
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