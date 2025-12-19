В российских городах-миллионниках стало меньше кафе и баров с караоке, сообщает РБК со ссылкой на статистику сервиса навигации 2ГИС. Уточняется, что им на смену стали приходить караоке-боксы — стационарные автоматы для индивидуального пения. Однако даже с учетом таких автоматов рынок демонстрирует отрицательную динамику. Дубровский заметил, что люди сегодня осторожнее подходят к денежным тратам.

«Сама посещаемость не упала, но чек немного упал. Люди сейчас более сдержанно относятся к трате денег. Развлекаловка – последнее, на что люди сегодня тратят деньги. Есть более насущные жизненные проблемы», - подчеркнул он.