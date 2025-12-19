Песня русской души: В индустрии опровергли снижение популярности караоке
Люди не стали реже ходить в караоке, но тратят в заведениях меньше денег, чем прежде, заявил НСН Влад Дубровский.
Россияне любят петь, потому формат караоке никогда не утратит актуальности, однако в текущей ситуации люди предпочитают сокращать траты на развлечения, рассказал в беседе с НСН основатель и учредитель Royal Arbat Влад Дубровский.
В российских городах-миллионниках стало меньше кафе и баров с караоке, сообщает РБК со ссылкой на статистику сервиса навигации 2ГИС. Уточняется, что им на смену стали приходить караоке-боксы — стационарные автоматы для индивидуального пения. Однако даже с учетом таких автоматов рынок демонстрирует отрицательную динамику. Дубровский заметил, что люди сегодня осторожнее подходят к денежным тратам.
«Сама посещаемость не упала, но чек немного упал. Люди сейчас более сдержанно относятся к трате денег. Развлекаловка – последнее, на что люди сегодня тратят деньги. Есть более насущные жизненные проблемы», - подчеркнул он.
Как добавил собеседник НСН, караоке вряд ли когда-либо станет неактуальным форматом досуга.
«Люди старшего поколения все также поют те песни, которые они пели в 80-е, 90-е и двухтысячные. Молодежь слушает другую музыку. Все зависит от возраста. Мне кажется, формат караоке был, есть и будет. Русская душа любит петь, поэтому будет петь всегда», - уточнил Дубровский.
Ранее сообщалось, что россияне стали реже ходить в кофейни: в 2025 году число покупок в таких заведениях сократилось на 7,3%, в то время как в точках самообслуживания с кофейными аппаратами этот показатель, напротив, вырос на 9%. Как заявил «Радиоточке НСН» омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов, отток клиентов ощутил не только рынок кофеен, но и все рестораны среднего ценового сегмента. По его словам, из-за экономии граждане чаще покупают готовую еду в ретейле.
