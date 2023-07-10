Песков заявил, что в Кремле перестали мониторить «Медузу»

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он заявил, что не знает, о какой статье идёт речь, так как в Кремле перестали мониторить издание.

Также он отметил, что данные о потерях российской армии может давать только министерство обороны.

«Они единственные, кто имеет такую прерогативу», - заключил представитель Кремля.

Ранее адмирал Великобритании Тони Радакин в беседе с изданием Financial Times заявил, что российская сторона в ходе СВО якобы утратила «половину своей боеспособности». В Минобороны РФ указали, что подобные заявления обескураживают масштабом вранья, передает «Радиоточка НСН».

