«Пошли на...»: Лукашенко ответил США и Литве на требование извиниться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США потребовали от Минска публичных извинений перед Литвой за запуск метеозондов, которые нарушили воздушное пространство соседней страны. По словам белорусского лидера, он не считает, что республика или ее граждане виновны в случившемся.

«Американцы прислали месседж, что белорусы виноваты и должны немедленно извиниться перед Литвой. Я сказал: «Пошли на...», — цитирует его RT.

Литва разрешила проезд транзитом в Калининград через «Мядининкай»

Глава государства подчеркнул, что готов извиниться лишь в случае доказанной вины.

29 октября Литва на месяц закрыла автотранспортную границу с Белоруссией после того, как с белорусской территории в ее воздушное пространство были запущены метеорологические шары. По данным литовской стороны, их использовали контрабандисты для перевозки сигарет, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:ЛитваСШАБелоруссияАлександр Лукашенко

