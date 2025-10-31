«Пошли на...»: Лукашенко ответил США и Литве на требование извиниться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США потребовали от Минска публичных извинений перед Литвой за запуск метеозондов, которые нарушили воздушное пространство соседней страны. По словам белорусского лидера, он не считает, что республика или ее граждане виновны в случившемся.

«Американцы прислали месседж, что белорусы виноваты и должны немедленно извиниться перед Литвой. Я сказал: «Пошли на...», — цитирует его RT.