Песков заявил, что тема нового локдауна не обсуждается

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне введение локдауна в России не обсуждается, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос журналистов представитель Кремля отметил, что власти ориентируются на данные по количеству госпитализаций.

«Никакие локдауны никто не обсуждает. Мы видим динамику», - резюмировал Песков.

Ранее Песков заявил, что федеральные власти не обсуждают вопрос введения в России QR-кодов для подростков.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКоронавирусКарантинДмитрий Песков
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