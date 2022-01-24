Песков заявил, что тема нового локдауна не обсуждается
24 января 202214:54
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне введение локдауна в России не обсуждается, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналистов представитель Кремля отметил, что власти ориентируются на данные по количеству госпитализаций.
«Никакие локдауны никто не обсуждает. Мы видим динамику», - резюмировал Песков.
Ранее Песков заявил, что федеральные власти не обсуждают вопрос введения в России QR-кодов для подростков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru